По словам Яны Тимощук, Россия готовит очередное наступление.

Астролог Яна Тимощук назвала несколько украинских городов, над которыми нависла серьезная опасность. По ее словам, в зоне риска сейчас вся Украина, но особенно жестко будет в Киеве и еще ряде городов.

По ее словам, сложная ситуация сохраняется в Запорожье, Орехове, Харькове, Волыни, Черниговской области (могут наступать войска Беларуси) и на территории около Черного моря. Днепр и Днепропетровская область также в зоне риска, так как агрессор может повторить атаку, которую недавно уже совершал.

Также опасаться агрессии РФ стоит и жителям Киева. Как сказала Тимощук в интервью УНИАН, оккупанты не хотят "отпускать" столицу Украины.

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"Будет повторное наступление, "прилеты". Карты показывают, что люди будут прятаться в укрытиях. Соблюдайте все правила безопасности, потому что Россия кооперирует все силы, чтобы зайти на Киев с целью обнуления. Это значит, что агрессор не будет смотреть на человеческие жизни, он буквально будет пытаться стереть столицу Украины с лица Земли", - сказала Тимощук.

Напомним, ранее таролог предупредила Киев о новых "прилетах" в ближайшее время.

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