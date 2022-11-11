По ее словам, они перебрасывают силы на другие территории.

Астролог Яна Эзотеричка заявила, что побег оккупантов из Херсона может быть ловушкой. Однако, по ее словам, это исторический момент, который может изменить ход войны.

Эзотеричка отметила, что отвод российских войск из Херсона может только навредить Украине, так как у оккупантов наверняка есть какой-то хитрый план.

"Оккупанты приготовили хитрый план по Херсону. Уходят они без боя. Но это может быть ловушка", - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Видео дня

Но, как считает Эзотеричка, Херсон в любом случае вернется под контроль Украины. Она добавила, что сейчас оккупанты перебрасывают силы на другие украинские территории.

"Может случится что-то жестокое. Там могут сосредотачиваться силы и у них будет тот результат, который мы не ожидаем", - уточнила эксперт.

Освобождение Херсона: что известно

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

В Генштабе подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

Напомним, ранее астролог предсказала ход событий в войне с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: