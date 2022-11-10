По словам Медвецкой, есть два сценария, однако один из них станет сокрушительным для Украины.

Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что сейчас есть два сценария окончания войны в Украине. Один из них может стать сокрушительным для нашего государства, а второй наоборот.

1 сценарий - "мирные" переговоры

Медвецька сказала, если Украина согласится на это, то нашу страну ждет крах. Через несколько лет ситуация станет еще хуже, чем есть сейчас.

"Такое затмение как сейчас (с 8 ноября) с перекрытием Луной Урана было аж 84 года назад - в 1938 году, когда состоялось подписание Мюнхенского соглашения. Целью этой договоренности было отдать Гитлеру часть Чехословакии, и это вроде бы должно было не дать развязать мировую войну. А через год собственно и началась та война, которую пытались не допустить. Не это ли именно сейчас предлагают Зеленскому? Однако история уже показала, что когда дать людоеду перекусить, он придет за добавкой. И повторение этого сценария станет сокрушительным для Украины в дальнейшем. Абсолютно сокрушительным, более чем сейчас", - написала астролог на своей странице в Instagram.

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2 сценарий - отказ от любых уступок со стороны Украины

По словам эксперта, если эти договоренности не будут заключены, наше государство станет процветающим и действительно независимым. В то же время Россия начнет свой распад.

Поэтому сейчас очень важно не соглашаться на "мирные" переговоры:

"Собственно, этого и боятся мировые лидеры неконтролируемого распада России вместе и неизвестным переделом влияния на ядерное оружие. Если же такие договоренности будут достигнуты, РФ станет сильным милитарным государством за ближайшие годы. И после "апгрейда" оттянется по полной и по Украине, и по другим государствам. Этого нельзя допустить".

Напомним, ранее астролог предсказала смертельные удары по Киеву и другим городам.

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