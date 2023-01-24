ВСУ будут бить по Москве и Петербургу, РФ ждет много "бавовны" - астролог

Россию ждет новая "бавовна", мощных ударов будет несколько. Об этом рассказала таролог Яна Тимощук.

Она считает, что ВСУ нанесут удары по РФ и могут ударить даже по Москве. Это будет ответной реакцией на агрессию Кремля. Помимо этого, россиян могут ждать теракты и провокации, которые устроит не Украина, а сами граждане страны-агрессора.

"100% будет, потому что стихия огня в России максимально высока. Мало того, они сами себя подрывают, и это те люди, которые против их режима. То есть они не могут по-другому, они максимально делают такое, таких людей очень много. Карты показывают, что даже готовятся какие-то теракты, в Москве массовые, в метро. Это все возможно. Мы видим эти разрушения. ВСУ в ответ даже могут бить по таким, скажем так, точечным моментам: складам, базам. Это не будет мирное население, потому что мы не об этом. Наша страна не об этом", - отметила Тимощук.

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Также она рассказала, что РФ ждет как минимум три мощных удара от ВСУ. В скором времени, когда мы получим необходимое вооружение, защитники Украины смогут отвечать на удары по нашим мирным городам.

"Если вы ударили по Киеву, условно, будем бить по Петербургу, по Москве", - пояснила таролог.

По словам Тимощук, в РФ царит энергия дьявола. Они будут лишь ужесточать свою тактику, попытаются наносить еще более жестокие удары по Украине. Однако едва ли они понимают, что получат мощный ответ.

Напомним, ранее таролог рассказала, что Украину ждут катастрофы. Она описала жуткие события 2023 года и рассказала, откуда ждать беды.

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