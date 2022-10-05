Людмила Хомутовская убеждена, что частичная мобилизация, объявленная в РФ, практически не изменит ход военных действий.

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская сделала таро-расклад касательно хода войны в ближайшее время. В интервью "Таня+" она рассказала, что те мобилизированные военные, которые сейчас идут воевать со стороны РФ, не сильно повлияют на ход боевых действий в целом.

"Мобилизация ничего кардинально не изменила. Единственное, что у Украины будет еще большая потребность в оружии, чтобы переработать это все на фарш. Сказать, что это придут какие-то довольно серьезные военные… Я не вижу. Мы набрали оборотов", - сказала Людмила.

Ранее она прогнозировала, что: либо полное завершение войны, либо окончание ее активной фазы может произойти в марте 2023 года. Сейчас, как утверждает эксперт, прогноз особо не изменился.

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"Плохая новость в том, что наши ВСУ идут защищать очень уставшими. Однако кардинальных перемен мобилизация в РФ не принесет", - резюмировала Людмила Хомутовская вопрос сценария военных действий на территории Украины.

Напомним, астролог дал прогноз для России на два года вперед. Дмитрий Уранус убежден, что в РФ будет тотальный крах и еще большая нищета.

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