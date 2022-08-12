По словам эксперта, август будет тяжелым для Украины.

Украинский астролог Влад Росс назвал самые опасные дни в августе, когда Россия будет беспощадно мстить за взрывы в Новофедоровке.

"Самая опасная ситуация будет вблизи 12 августа (когда Россия будет мстить, - УНИАН). В это время на небе будет крестовая ситуация. Марс соединится с Ураном с одной стороны, с другой будет жесткий квадрат Сатурна к Водолею, фактически будет уничтожено Солнце (это царь какой-то страны или могущественные власти, - УНИАН) к узлу Кета. Это говорит о том, что 12 и 13 августа в Украине могут быть какие-то большие катаклизмы", - сказал Влад Росс в интервью Александру Шелесту.

Он добавил, что и вторая половина августа ничего хорошего нам не предвещает. В этом месяце могут происходить самые катастрофические ситуации, связанные с Российской Федерацией.

"Ближайшие месяц будет очень сложным. Будет период, когда Уран будет разворачиваться и уходить в ретроградное движение между 23 и 25 августа. Уран управляет Россией. Поэтому 24 августа, в День Независимости, на Украину могут лететь ракеты. Это самый опасный момент для применения тактического ядерного удара по Украине", - добавил астролог.

Напомним, ранее Влад Росс спрогнозировал, будет ли Россия бить по центру Киева.

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