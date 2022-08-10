Украинский астролог Влад Росс спрогнозировал, будет ли российская армия наносить удары по центру Киева.
По его словам, если Путин решит бить по центру столицы, то у него все равно это не получится.
"Если Россия будет пытаться подбить Крещатик, Банковую или Грушевского, у них ничего не получится. В Киеве установлено абсолютно новое ПВО, поэтому их ракеты к нам не долетят. Возможно, одна ракета какая-то упадет, но она все-равно будет подбита. Я уверен, что Киев вскоре станет защищенным от всех российских ракет", - сказал Росс в интервью Александру Шелесту.
Напомним, ранее таролог предвидела мощные обстрелы на День Независимости.
"Это будет довольно тяжелый праздник. С одной стороны, это будет праздник, о котором мы будем говорить, будем чувствовать праздник. Но есть три карты, которые говорят о том, что будут обстрелы в этот день, будет активация (боевых действий, - УНИАН) на фронте. Будут слезы на глазах, ужас. Это будет сложный для Украины день", - сказала Людмила Хомутовская.