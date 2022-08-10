По словам эксперта, Россия может попытаться пробить Киев.

Украинский астролог Влад Росс спрогнозировал, будет ли российская армия наносить удары по центру Киева.

По его словам, если Путин решит бить по центру столицы, то у него все равно это не получится.

"Если Россия будет пытаться подбить Крещатик, Банковую или Грушевского, у них ничего не получится. В Киеве установлено абсолютно новое ПВО, поэтому их ракеты к нам не долетят. Возможно, одна ракета какая-то упадет, но она все-равно будет подбита. Я уверен, что Киев вскоре станет защищенным от всех российских ракет", - сказал Росс в интервью Александру Шелесту.

Напомним, ранее таролог предвидела мощные обстрелы на День Независимости.

"Это будет довольно тяжелый праздник. С одной стороны, это будет праздник, о котором мы будем говорить, будем чувствовать праздник. Но есть три карты, которые говорят о том, что будут обстрелы в этот день, будет активация (боевых действий, - УНИАН) на фронте. Будут слезы на глазах, ужас. Это будет сложный для Украины день", - сказала Людмила Хомутовская.

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