Тарологи сулят Тельцам разгаданные тайны.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентября. Водолеи услышат хорошие новости, а Овны рискуют получить пинок от судьбы. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

В понедельник Овнам придется усвоить жизненный урок. Судьба решила дать вам пинка, ведь вы слишком часто играли с огнем. Сделайте выводы и не зацикливайтесь на своих неудачах.

Телец

Тарологи сулят Тельцам разгаданные тайны. Вы раскроете секрет, который прояснит многое. Постарайтесь правильно поступить и не нарубить дров.

Видео дня

Близнецы

4 сентября Близнецам не повезет на работе. У вас могут возникнуть конфликты с начальством. Это отразится не только на вашем настроении, но и на размере вашей зарплаты.

Рак

Раки насладятся результатами своих стараний. Если вы поступали правильно - ждите подарков от судьбы. Если же вы кого-то обидели - придется извиняться.

Лев

Тарологи сулят Львам радостные события. Вы узнаете, что многие проблемы останутся позади. Однако не забывайте о делах и обязанностях.

Дева

В понедельник Девам стоит помочь тем, кто об этом попросит. Не жалейте сил и времени на поддержку. Те, кому вы окажете услугу, обязательно ответят тем же, когда о помощи придется просить уже вам.

Весы

Тарологи советуют Весам начать заботиться о своем здоровье. Не поддавайтесь соблазнам и откажитесь от вредных привычек. Подумайте о том, что вас ждет завтра.

Скорпион

4 сентября Скорпионы могут расплакаться от бессилия. В один момент все начнет валиться из рук. Не пытайтесь что-то изменить, смиритесь с этим.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам неприятное разочарование. Вы можете понять, что зря тратили время на некоторые дела. В любом случае, вы получили опыт, будьте благодарны и за это.

Козерог

4 сентября Козероги отправятся на романтическое свидание. Если же к вечеру вы так и не получите приглашения, приготовьте ужин и порадуйте сами себя. Иногда в одиночестве есть свои плюсы.

Водолей

Водолеям стоит готовиться к тому, что они услышат очень хорошие новости. Не стесняйтесь радоваться, в вашей жизни действительно начинается полоса везения. Забудьте обо всем плохом.

Рыбы

Тарологи советуют Рыбам погрузиться в свои мысли. Обдумайте свои поступки, помечтайте о будущем. Возможно, вы сбились с пути, но точно сможете найти правильную дорожку.

Вас также могут заинтересовать новости: