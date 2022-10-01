У каждого знака Зодиака свой возраст вступления в брак.

Астрологи рассказали, какой возраст для разных знаков Зодиака наиболее вероятный для счастливого вступления в брак.

Овен

Идеальный возраст для Овна - от 23 до 25 лет. Они могут выбирать до этого времени, присматриваться, расставаться и снова сходиться. К слову, Овны - одни из немногих мужских знаков Зодиака, кто может много раз вступать в брак на протяжение всей жизни.

Телец

Тельцы женятся очень рано. Чаще всего это возраст от 22 до 24 лет. При этом у них нет никаких четких планов по поводу возраста, когда нужно играть свадьбу. Все получается само собой.

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Близнецы

Близнецы очень робкие. Они не рискуют завязывать серьезных отношений, стараются заканчивать связь быстро и решительно, если речь идет о переходе пары на более серьезный этап. Именно поэтому им суждено жениться в 27-29 лет.

Рак

Раки - очень недоверчивые. Им тяжело подпускать людей к себе слишком близко, поэтому серьезные отношения завязываются не ранее 27, а в брак они вступают около тридцати лет.

Лев

Львы очень любят детей, именно поэтому мужчины стремятся найти ту самую и создать с ней семью как можно раньше. Согласно описанию астрологов, они женятся в возрасте до 25 лет.

Дева

Рассудительные Девы не хотят торопить события, поэтому часто кормят свою возлюбленную "завтраками" в ответ на вопрос о замужестве. Эти люди позже других решаются на свадьбу. Идеальный возраст брака для мужчин-Дев - 37-42 года.

Весы

Несмотря на стереотип о том, что Весам тяжело сделать выбор, мужчины делают свой выбор спутницы по жизни в возрасте 26 лет.

Скорпион

Скорпионы хотят красивую историю любви и роскошный медовый месяц. Заводят серьезные отношения они очень рано - в 17-19 лет.

Проверяя половинку на верность и надежность, делают ей предложение в возрасте 27-28 лет. Это и является для них идеальным возрастом для вступления в брак.

Стрелец

Еще один знак Зодиака среди мужчин, который за всю жизнь может несколько раз звать любимую под венец. Несмотря на желание этих людей вступить в брак как можно раньше, по факту получается это к 30-ти годам.

Козерог

Козерогам-мужчинам крайне сложно найти ту самую девушку, с которой они смогут провести всю свою жизнь. Это связано с тем, что у них очень завышенные ожидания к избраннице, а еще они часто прислушиваются к не очень правильным советам со стороны окружающих.

Именно поэтому женятся они не раньше 30-ти лет, а чаще всего ближе к 32-34 годам.

Водолей

Водолеи - очень семейные. С детства мужчины мечтают о том, чтобы выполнить свой долг: посадить дерево, построить дом, родить сына. И для этого всего им нужна муза - прекрасная и любящая жена. Они готовы к серьезным отношениям и свадьбе в 23-24 года.

Рыбы

Рыбы, подобно Тельцам, считают, что не стоит терять время, и быстро зовут свою возлюбленную под венец. Их идеальный возраст для брака - 23-24 года.

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