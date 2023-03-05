Это может произойти уже скоро.

Экстрасенс и шаманка Сейраш предсказала массированный ракетный удар в ближайшие дни. Она считает, что РФ может ударить по Украине с моря.

Это может произойти уже скоро. По словам шаманки, РФ попытается нанести удар в ближайшую неделю.

"На ближайшую неделю, максимум две, у меня выпадает, что что-то вроде массированного обстрела, залпа, объемного они могут устроить. Как минимум планируют точно. Причем с моря в том числе", - поделилась шаманка в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

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Именно с моря она видит угрозу. Сейраш говорит, что видит много воды. Поэтому шаманка решила, что атака будет преимущественно с моря.

"Я так понимаю, оно напрямую связано с пуском ракет с флота", - резюмировала Сейраш.

Также шаманка рассказала, будут ли страны-партнеры помогать Украине наносить удары по флоту РФ. По мнению Сейраш, другие страны не захотят вмешиваться, даже ради того, чтобы уничтожить угрозу для украинцев с моря.

Война РФ против Украины - что прогнозируют маги и экстрасенсы

Ранее экстрасенс Шатилович озвучил пророчество для Украины на лето 2023. Он убежден, что РФ не капитулирует. Кроме этого, своими прогнозами поделился Влад Росс. Астролог считает, что война в Украине пока не прекратится. Россия продолжит обстреливать наши города, а к полнолунию ситуация и вовсе обострится.

Однако также Росс считает, что Украина будет продолжать контрнаступление. А потому он назвал переломный месяц в войне.

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