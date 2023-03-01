По его словам, самым опасным днем является 7 марта.

Астролог Влад Росс сделал прогноз на март 2023 года и выяснил, что война в Украине пока не прекратится. Россия продолжит обстреливать наши города, а вблизи полнолуния ситуация и вовсе обострится.

Как рассказал Росс "Главреду", 7 марта будет не только полнолуние, но и Сатурн перейдет в Рыбы. Это полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса.

"Марс – агрессивная планета, поэтому часто приносит события, которые приводят к разрушениям или переменам, и все это достигается путем силы или активных действий. Поэтому на фронтах можем ждать большой войны", - отметил астролог.

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Экстрасенс предвидел окончание войны

Валерий Шатилович убежден, что летом 2023 можно ждать прекращения боевых действий. По его словам, РФ не капитулирует, однако там может смениться власть.

Также он добавил, что уже в марте Владимир Путин захочет отступить. Поэтому в этот период могут быть первые звоночки нашей победы.

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