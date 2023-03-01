Эксперт убежден, что РФ не капитулирует.

Все чаще звучат обнадеживающие прогнозы относительно окончания войны в Украине в 2023 году. Такое мнение разделяет ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович. По его словам, с лета стоит ожидать прекращения боевых действий.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" он рассказал, что летом должны прекратиться обстрелы, а боевые действия существенно сузятся. "Все будет с начала июня", — уверяет астрологический эксперт.

Также Шатилович убежден, что Россия ни в коем случае не капитулирует. Но вероятна смена власти в РФ во втором полугодии 2023 года. По его словам, у новых российских политиков будет новый курс: будут говорить об остановке боевых действий, о мире.

Ясновидящий говорит, что уже в марте 2023 года будут сигналы того, что президент РФ Владимир Путин хочет остановить войну, что он готов отступить.

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в 2023-м. Он убежден, что вторжение РФ продлится еще два года.

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