По его словам, ВСУ будут контрнаступать.

Астролог Влад Росс рассказал, что март будет переломным в войне с Россией. Именно в этот период ВСУ могут контрнаступать, в результате чего Россию ждет полный провал.

В комментарии "Главреду" он отметил, что 19 марта Меркурий перейдет в Овна, а через пару дней туда же направится и Солнце. В этот период украинские военные могут осуществить контратаку.

"Солнце, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Плутон – все они меняют знаки. Потому это будет кардинально переломный месяц", - сказал Росс.

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Однако, как ранее говорил астролог, в 2023 году Украина все же победит в развязанной РФ войне. К тому же в этом году может умереть диктатор Владимир Путин.

Самая опасная дата в марте

Ранее Влад Росс сказал, что 7 марта Сатурн перейдет в знак Рыб. К тому же в эту дату будет полнолуние.

Поэтому, как говорит астролог, обострится ситуация на фронте. Можно ждать большой войны. Могут быть разрушения и перемены.

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