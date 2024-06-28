Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, какие события будут происходить летом 2024 года, примет ли Северная Корея участие в российско-украинской войне, и готовит ли РФ переворот в Молдове.

Макс, давайте обсудим вопросы, которые сейчас волнуют всех украинцев. Что ждет запад Украины?

Западная Украина будет оставаться относительно спокойной, хотя угроза ракетных ударов остается реальной. Я чувствую, что враг может осуществлять обстрелы критической инфраструктуры и транспортных узлов. Июль и август станут наиболее напряженными месяцами, когда враг может активизировать атаки на тыловые области. Это потребует от местных властей активной работы над обеспечением безопасности, а также тесного сотрудничества с международными партнерами для укрепления обороны.

Запад Украины также будет играть важную роль в координации гуманитарной помощи и поддержке переселенцев из прифронтовых зон. Экономическое развитие этого региона будет ключевым для восстановления страны в целом. Я вижу, что международные организации и правительства других стран будут продолжать оказывать поддержку, которая поможет укрепить экономические позиции региона. Прогнозы указывают на значительный рост экономики, что будет способствовать повышению уровня жизни населения.

Видео дня

Присоединится ли Северная Корея к войне в Украине?

Мои предчувствия и расклад карт Таро указывают, что Северная Корея не присоединится к войне в Украине напрямую. Однако они будут продолжать оказывать военную помощь России. Я вижу, что в последнее время происходит углубление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, что создает дополнительные вызовы для Украины, но не приводит к прямому участию КНДР в конфликте.

Международное сообщество активно работает над предотвращением расширения конфликта и вовлечения в него новых государств. Участие КНДР в войне против Украины создало бы серьезные геополитические риски и могло бы привести к глобальной эскалации. Я чувствую, что США и их союзники постоянно мониторят ситуацию и готовы принимать меры для сдерживания агрессии со стороны Северной Кореи.

Готовит ли РФ нанести ядерный удар по территории Украины? В каком состоянии ядерное оружие РФ?

Мои видения четко показывают, что Россия не планирует нанесение ядерного удара по территории Украины в ближайшее время, хотя эта угроза остается частью их стратегии запугивания. Карты Таро "Луна" и "Суд" указывают на тайные намерения и возможные внутренние конфликты. Ядерное оружие РФ находится в боевой готовности, но его использование будет крайней мерой. Международное сообщество активно работает над предотвращением такого сценария, применяя дипломатическое давление и санкции.

На данный момент я вижу, что международные организации постоянно мониторят ситуацию, чтобы предотвратить любые нарушения ядерной безопасности. Использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия для всего мира, поэтому его применение рассматривается как крайне маловероятное. Однако эта угроза остается реальной, и Украина должна быть готова к любым возможным сценариям.

Какие важные события будут происходить летом?

Лето 2024 года будет насыщено важными событиями для Украины. Мои видения показывают, что будут усилены военные действия на востоке и юге страны. Внедрение новых видов вооружения, в частности F-16, значительно повысит обороноспособность Украины. Я вижу, что эти самолеты помогут эффективнее противостоять российским атакам и осуществлять стратегические операции.

Возможны значительные дипломатические сдвиги и переговоры, направленные на деэскалацию конфликта. Экономические прогнозы указывают на рост, что поможет стабилизировать ситуацию в стране. Лето станет периодом, когда международная поддержка Украины усилится, что будет способствовать укреплению ее позиций на глобальной арене.

Произойдут ли изменения в законодательстве Украины?

До конца года в Украине ожидаются изменения в законодательстве, направленные на усиление обороноспособности, поддержку экономики и защиту прав граждан. Карта Таро "Справедливость" указывает на неизбежность изменений и приведение системы в соответствие с современными требованиями. Новые законодательные инициативы могут касаться мобилизации, расширения прав военнослужащих и экономической поддержки пострадавших регионов.

Я вижу, что изменения в законодательстве также могут включать меры для борьбы с коррупцией и обеспечения большей прозрачности в управлении государственными ресурсами. Это поможет повысить доверие к правительству и обеспечить эффективное использование предоставленной международной помощи.

Что ждет украинский бизнес?

Украинский бизнес столкнется с вызовами, связанными с войной, но продолжит адаптироваться и развиваться. Карта Таро "Колесо Фортуны" указывает на изменения и новые возможности. Я вижу, что ожидается поддержка со стороны государства и международных партнеров для восстановления экономики. Новые возможности могут появиться в сфере восстановления инфраструктуры, аграрного сектора и информационных технологий.

Бизнес должен быть готовым к вызовам, но также использовать все имеющиеся ресурсы для развития и укрепления своих позиций. Поддержка со стороны государства будет направлена на создание благоприятных условий для предпринимательства, что поможет восстановить экономику страны и обеспечить стабильное развитие в будущем.

Готовит ли РФ переворот в Молдове? Как это скажется на Украине?

Мои видения и расклад карт Таро указывают на то, что Россия может пытаться совершить переворот в Молдове с целью дестабилизации региона. Карта "Башня" указывает на возможные внезапные изменения и конфликты. Это может повлиять на Украину, создавая дополнительные угрозы на юго-западе. Я чувствую, что Украина должна быть готова к быстрой реакции на возможные угрозы со стороны Приднестровья и других регионов.

Ситуация в Молдове является важным фактором для безопасности Украины. Украина должна активно сотрудничать с международными партнерами, чтобы предотвратить любые попытки дестабилизации региона и обеспечить мир и стабильность на своих границах.