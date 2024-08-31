По словам астрологов, новый год для Украины будет продуктивным.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз для Украины на год, до августа 2025 года.

По их словам, в этом астрологическом году в Украине хорошая летняя карта, лучше, чем в прошлом году. Украинцев ждет время роста и развития.

"В новой годовой карте особенно сильны сектора, которые отвечают за доход и прибыль, что благоприятно как для финансов, так и для вопросов территорий, ведь наши наблюдения за войной показывают, что эти сектора могут приносить прибыль, в частности, в контексте территориальных достижений. Поэтому, новый астрологический год будет наполнен возможностями и перспективами", - говорят астрологи.

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Прошлая годовая карта (август 2023 - август 2024) оказалась сложной для ментального состояния людей, продолжили эксперты. Луна все это время находилась в знаке Зодиака Скорпион, который связан с неожиданностями и форс-мажорами, подобными извержению вулкана. Поэтому жизнь в условиях постоянного напряжения, отраженного в прошлой годовой карте Украины, отходит на второй план.

Новый астрологический год украинского государства начинается на убывающей Луне - это будет 21-й день Луны, 6-й день после полнолуния, что не является плохим показателем, говорят Сухановы. Кроме того, это будет нейтральный астрологический день, что тоже очень хорошо. Луна будет находиться в знаке Зодиака Овен и формировать комбинацию, которая называется Раджа-Йога или другими словами царская йога, которая связана с материальным благополучием. Благодаря этим астрологическим моментам, астрологи ожидают улучшения ментального состояния украинцев, даже несмотря на то, что 5 марта 2025 года начнется напряженный астрологический подпериод по основной натальной карте Украины.

"В новом астрологическом году планетой, управляющей событиями в Украине, станет Меркурий, он будет находиться в ретроградном движении. Конечно, это не самое идеальное его положение, однако в годовой карте украинского государства он не затрагивает ключевых сфер жизни страны. Меркурий, как планета года, положительно влияет на заключение договоров, возобновление старых проектов и обязательств. Это может указывать на переход к мирной жизни, возвращение бизнес-активности и снятие банковских ограничений. Кроме того, Меркурий повлияет и на основную натальную карту Украины, поскольку там он связан с внешней активностью, что может, помимо других благоприятных событий, способствовать успеху в военных действиях (если вдруг они все-таки будут продолжаться)", - добавили астрологи.

На успехи во внешней деятельности указывает и Мунтха, которая будет располагаться в знаке Зодиака Дева в годовой карте Украины.

Положение Мунтхи в Деве также указывает на то, что в этом астрологическом году при принятии решений нужно опираться не на чувства, эмоции и интуицию, а на логику, холодный расчет и рациональность.

По словам Сухановых, в годовой карте Украины на 2024-2025 год сильное влияние имеет водная стихия. Однако им трудно точно предсказать, что это означает, но все-таки эта водная стихия отличается от той, что была во время разрушения Каховской ГЭС. В положительном аспекте водная стихия может символизировать территории - курортные места у воды, их развитие. Возможно, в этом астрологическом году расширится флот и активизируется морская деятельность.

Сфера отношений с партнерами в целом у Украины положительная, хотя астрологические подпериоды показывают, что определенные трудности и задержки могут возникнуть после 5 марта 2025 года.

Данный астрологический год может еще больше обострить политическую жизнь внутри страны и может сопровождаться сменой власти.

"Ключевым отличием этого астрологического года Украины от прошлого астрологического года является наличие благоприятных астрологических подпериодов в годовой карте страны. Если в прошлом году только три из девяти астрологических подпериодов были продуктивными, а остальные - напряженными и непродуктивными, то в этом году только один астрологический подпериод из девяти будет непродуктивным", - сказали эксперты.

Однако стоит учитывать, по словам астрологов, что производительность этих астрологических подпериодов начнет снижаться с 31 декабря 2024 года из-за влияния астрологических подпериодов по основной натальной карте Украины, которые будут замедлять определенные процессы. Поэтому, до календарного нового года украинцам нужно быть более активными и продуктивными.

В этом году новый астрологический год Украины начался 24 августа 2024 года в 05:02:58 по киевскому времени.

В этом плане Украине повезет, потому что в это время Венера еще была расположена в благоприятной и сильной позиции, не успевая перейти в знак своего падения - Дева. Если бы переход состоялся, это могло оказать неблагоприятное влияние на гороскоп Украины. Но 24 августа Венера перешла в знак Девы только в 22:24:00 по киевскому времени.

Основные астрологические подпериоды по годовой карте:

- 31 июля 2024 - 30 сентября 2024 - благоприятный подпериод;

- 30 сентября 2024 - 18 октября 2024 - благоприятный подпериод;

- 18 октября 2024 - 17 ноября 2024 - благоприятный подпериод;

- 17 ноября 2024 - 8 декабря 2024 - благоприятный подпериод;

- 8 декабря 2024 - 1 февраля 2025 - нейтральный, продуктивный, но в большей степени благоприятный подпериод;

- 1 февраля 2025 - 22 марта 2025 - благоприятный подпериод;

- 22 марта 2025 - 19 мая 2025 - благоприятный подпериод;

- 19 мая 2025 - 9 июля 2025 - нейтральный, продуктивный, но в большей степени благоприятный подпериод;

- 9 июля 2025 - 28 июля 2025 - напряженный подпериод.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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