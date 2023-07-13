Карты Таро сулят Близнецам неожиданные перемены.

В пятницу, 14 июля, Весов ждут неприятности. А Тельцы наконец-то взлетят выше облаков. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит готовиться к тому, что они могут сильно чего-то испугаться. Вас ждет мистический день. Не верьте тому, что видите, это может оказаться обманом.

Телец

Тельцы расправят крылья. Однако они должны понимать, что чем выше взлетают, тем ниже могут упасть. Будьте осторожны и не привлекайте к себе лишнего внимания.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам неожиданные перемены. Вам придется отказаться от прежних привычек и даже чем-то пожертвовать. Возможно, это случится из-за проблем со здоровьем.

Рак

Раки встретятся с друзьями и смогут излить им душу. Порой людям нужно выговориться, научитесь делиться эмоциями. Если все держать в себе, то рано или поздно вы можете попросту "взорваться".

Лев

Карты Таро сулят Львам приятные новости. Вы узнаете, что в вашей семье грядет пополнение. Также Львы могут решиться на серьезный шаг, связанный со свадьбой или чем-то не менее важным.

Дева

Девам стоит с осторожностью отнестись ко всему новому. Откажитесь от экспериментов, сейчас они вам не нужны. Проведите время с близкими, разговоры с семьей подарят вам радость.

Весы

В пятницу Весы сильно разочаруются. Они рискуют умыться слезами, если не сумеют решить все проблемы вовремя. Не ждите помощи, действуйте без промедления и полагайтесь только на свои силы.

Скорпион

Карты Таро считают, что у Скорпионов начинается белая полоса. Вы можете разбогатеть, переехать или же сменить работу. Все ваши смелые амбиции начнут становиться реальностью.

Стрелец

Стрельцам лучше не думать о том, что их не касается. В этот день вам стоит заниматься исключительно своими делами и не пытаться давать окружающим советы. Так вы убережете себя от негатива.

Козерог

Козерогов ждут приключения, вы удивитесь тому, что судьба для вас приготовила. Будьте готовы к тому, что не все события покажутся хорошими. Однако такое впечатление у вас сложится лишь из-за страха перед чем-то новым.

Водолей

Водолеи могут раскрыть себя в творчестве. Вы давно задумывались о смене деятельности, а теперь получите шанс попробовать себя в совершенно новой сфере. Приложите максимум усилий и доведите дело до конца.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам встречу с призраками прошлого. Вам придется выбирать между воспоминаниями и движением вперед. Вполне очевидно, что лучше идти дальше, не оглядываясь назад.

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