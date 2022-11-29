Ракам невероятно повезет во всех начинаниях.

В среду, 30 ноября, Весов ждут ссоры и неприятности, а вот Близнецам стоит ждать крупной прибыли. Гороскоп по картам Таро сулит приятные сюрпризы сразу нескольким знакам Зодиака. Кому повезет, а кому ждать беды - читайте ниже.

Овен

Овнам придется провести день в борьбе за свои интересы и принципы. Не сдавайтесь и не соглашайтесь с требованиями, если они идут в разрез с вашими убеждениями.

Телец

30 ноября Тельцов ждет необычный день. Вам будет казаться, что наконец настал момент прозрения. Потому попробуйте детально анализировать все происходящее вокруг и отнеситесь к возможным проблемам философски.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам денежный дождь. Вам повезет сорвать большой куш, получить премию или совершить выгодную сделку. Помимо этого, Близнецы смогут сделать все свои важные дела без особых хлопот.

Рак

Ракам выпала карта везения. 30 ноября у вас все получится. Не тратьте время зря и проведите с пользой каждую минуту. Карты Таро советуют Ракам хватать удачу за хвост и не медлить с новыми свершениями.

Лев

Львов ждет день, когда они смогут выйти из тупика. В их жизни начинается белая полоса. Все беды останутся в прошлом, карты Таро сулят Львам прекрасные события, которые затмят все неприятные воспоминания о проблемах.

Дева

30 ноября Девы посмотрят на мир совсем иначе. Вы сможете оценить все происходящее и понять, в правильном ли направлении двигаетесь. Будьте созидателями и старайтесь мыслить шире.

Весы

Весам стоит быть осторожнее. 30 ноября они рискуют сильно поссориться с окружающими, а потому им нужно проявить мудрость. Не идите на поводу у провокаторов и избегайте конфликтов.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам непростой день. Вы будете витать в мире иллюзий и можете слепо поверить в любую ложь. Не принимайте важных решений и подождите, пока пелена обмана спадет.

Стрелец

30 ноября Стрельцы могут осознать свое величество. Вы можете вдохновлять людей, помогать им и давать ценные советы. Однако не стоит задирать нос, судьба может сыграть с вами злую шутку.

Козерог

Козерогам можно посвятить этот день отдыху и даже веселой вечеринке. Карты Таро сулят вам возможность провести время с друзьями. Не упускайте этот шанс.

Водолей

Водолеев ждет день, когда им придется ощутить все злодеяния врагов. Твердо стойте на своем и боритесь за правду. Карты Таро советуют Водолеям быть уверенными и не сомневаться в своих мыслях.

Рыбы

30 ноября Рыбам повезет. Вы сможете добиться успехов на работе и даже получить признание среди коллег. Вечер стоит провести в кругу семьи.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые получат шанс сказочно разбогатеть.

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