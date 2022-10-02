В этот период может повести как на любовном фронте, так и в делах.

Астролог Лилия Викулова рассказала, что Венера сейчас находится в знаке своей силы - в Весах. Пробудет она там до 22 октября, до начала влияния затмений.

По словам эксперта, это хороший период для заключения браков и союзов, для ведения переговоров и заключения договоров, соглашений, контрактов.

"В людях усиливается чувство прекрасного и стремление к гармонии, к миру. Тем более, что и Юпитер сейчас силён в вечернем небе. Замечательно делать что-то для своей внешности, продумать имидж, обновить гардероб. Также люди, занимающиеся творчеством, искусством чувствуют в это время воодушевление и поддержку Вселенной. Очень хороший период для создания дизайнерских проектов", - написала Викулова в Telegram. Видео дня

На какие знаки Зодиака повлияет Венера в Весах

Астролог уточнила, что личную удачу, энергию и силу получают Весы, Тельцы, а также Раки и Рыбы, рождённые днём.

А вот любовь, вдохновение, творческий подъём обретут Близнецы и Водолеи (по Асценденту). Козероги (по Асценденту) могут получить долгожданное повышение, удачную смену работы, известность или улучшение репутации. Овны и Скорпионы (по Асценденту) наблюдают за тем, как в их жизни появляются интересные им люди.

Напомним, ранее астрологи ответили, во сколько лет мужчины женятся по знаку Зодиака.

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