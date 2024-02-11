УНИАН разобрался, в какие дни недели стирать вещи, чтоб не накликать беду.

Все дни недели имеют свои особенности, и некоторые из них считаются несовместимыми с определенными деятельностями, такими как стирка и смена постельного белья. Однако, эти верования основаны больше на культурных традициях и суевериях, чем на фактических научных данных.

В какие дни лучше стирать, а когда не стоит этого делать

Многие хозяйки, прежде чем заняться домашними делами, задумываются, а можно ли сегодня стирать в машинке. Стоит рассмотреть для начала, в какие дни можно стирать, а в какие - нет.

Причина того, почему нельзя стирать в понедельник, кроется в том, что это якобы может накликать финансовые и эмоциональные трудности. Возможно, это суеверие, связанное с тем, что понедельник считается "сложным" днем, когда многие люди переходят от выходных к рабочей неделе. Это также может быть связано с желанием избежать начала недели с неприятными делами, такими как стирка. Это же касается и того, можно ли стирать во вторник, ведь он тоже находится в начале недели.

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Ответ на вопрос, можно ли стирать в среду, вас порадует. Этот и следующий день, которые считаются экватором недели, являются самыми благоприятными для этого дела. Белье будет хорошо сохнуть, дольше оставаться свежим и притягивать удачу.

Также существуют приметы, почему нельзя стирать в пятницу. По мнению наших предков, такие вещи никогда не будут достаточно чистыми, а само занятие может привести к болезни у женщин.

Теперь давайте разберемся в какие дни нельзя менять постельное белье, а в какие можно и даже нужно.

Когда нужно менять постельное белье - приметы

Благоприятные дни для смены постельного белья легко запомнить, так как тут всего один вариант - суббота. А вот с тем, в какой день недели нельзя менять постель, все несколько сложнее. Запрет распространяется на воскресенье и все религиозные праздники. Это также касается и того, когда нельзя стирать постельное белье. Наши предки верили, что стирка в воскресенье притянет к семье нищету и неудачу.

Также считается, что самый крепкий сон будет, если постель для кровати постирать в понедельник. Хотя обычные вещи стирать в этот день не рекомендуется, это не касается постельного белья.

Ранее УНИАН рассказывал, чем усилить порошок для стирки.

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