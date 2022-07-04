Эксперт предсказала оккупацию украинских городов.

Украинский астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что нас ждет опасность уже в июле.

Вчера, 3 июля, стало известно о том, что украинская армия отошла от Лисичанска, чтобы спасти жизни военных. Оккупанты закрепились в Лисичанске и готовили наступление на Славянском направлении. В результате вчерашнего массированного обстрела города погибли шесть человек, в том числе 10-летняя девочка. Еще 19 ранены.

Астролог предупреждает, что Украина может упустить из-под своего контроля ещё некоторые города.

"Я очень прошу вас не расстраиваться, у Украины великая миссия! Украина останется и вернёт свои территории. Может не так быстро и не все, но я верю и знаю, что "выбор без выбора" - это сложная позиция и для страны, и для ее жителей. И мы справимся настолько, насколько нам позволят высшие силы. Наша задача, соответствовать тому, чего хотим. А хотим мы мира и добра", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Также эксперт призвала не возвращаться домой, так как в Украине сохраняется высокая опасность.

Напомним, ранее астролог Игорь Нехаев выступил с важным предупреждением.

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