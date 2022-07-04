Журналисты уточнили, станет ли украинцам легче после 3-го июля. Именно до этой даты астроэксперт прогнозировал сложный период.

Астролог Игорь Нехаев ранее прогнозировал Украине крайне сложный период до 3 июля 2022 года. Сейчас он уточнил свой прогноз и попросил всех украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

Вся прошлая неделя была крайне тяжелой из-за того, что Марс перешел в знак Овна, объяснил астроэксперт в эфире "Сніданку з 1+1".

Это означает пожары, усиление конфликта, военные действия. Все это мы видели. Журналисты уточнили, станет ли украинцам легче после 3-го июля.

"Не думаю, что после 3-го станет легко. Я просто сказал, что эта неделя очень интенсивная. Мы же помним, что Марс у нас перешел до 10 августа в это положение. Нужно себя беречь и обращать внимание на воздушные тревоги, если откровенно. Поэтому эта неделя была более сильная, потому что планета переходила из знака в знак", - заявил Нехаев.

Ранее финалист шоу "Битва экстрасенсов" Денис Маклашевский рассказал, стоит ли Украине опасаться нападения со стороны Беларуси. Эксперт уверяет, что риск авиаудара Россией остается, однако Лукашенко действует осторожно и понимает все возможные последствия.

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