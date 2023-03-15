Новолуние в марте будет одним из самых энергетически мощных в этом году.

Когда наступает новолуние в марте 2023, почему оно считается уникальным и как использовать космическую энергию себе во благо и не притянуть в свою жизнь негатив - читайте в материале УНИАН.

Новолуние в марте 2023 года - когда наступает

Новолуние - это период, когда Луна невидима на ночном небе. Самая темная ночь месяца, когда на небе мерцают только звезды - это и есть новолуние. Лишь спустя 35 часов Луна появится на небе в виде тонкого серпа. Новолуние в первом месяце весны наступит 21 марта в 19:27 по киевскому времени в знаке Овна.

Новолуние в марте - в чем его уникальность

Это мартовское новолуние называют самым мощным в 2003 году. Во-первых, оно произойдет в знаке Овна - в первом знаке зодиакального круга. Во-вторых, с астрологическим новым годом совпадает день весеннего равноденствия 2023 - а это одна из самых энергетически мощных точек года.

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То есть, в этот период не только Солнце начинает свой новый годичный цикл, но и Луна оказывается в той же точке. Это значит, что объединяется энергия обновления и перезагрузки и вместе они создают уникальную космическую энергию, которую можно использовать себе во благо.

20 марта самые энергетически сильные часы будут 19:27 по киевскому времени - наступление новолуния в Овне, а также 23:24 по киевскому времени - время наступления весеннего равноденствия.

Что можно делать в новолуние в марте 2023

Новолуние - это начало лунного цикла. В этот период происходит момент угасания старой Луны и рождения новой. Как использовать энергию уникального новолуния:

сделайте генеральную уборку - в доме, голове, избавьтесь от вредных привычек;

помиритесь с тем, с кем в ссоре;

отдайте долги, закройте кредиты;

завершите дела, планируйте будущее;

займитесь духовными и энергетическими практиками, самообразованием и самообучением;

устройте разгрузочный день - он поможет укрепить здоровье;

почините все сломанные вещи в доме, а те, что не подлежат ремонту - выбросьте.

Если есть возможность, постарайтесь утром 22 марта встретить рассвет - думайте в это время о самом желанном.

Что нельзя делать в новолуние в марте

В новолуние, а также в дни накануне и после него ощущается упадок сил, депрессия и раздражительность - это нормально. Но, зная это, нужно все мысли и чувства направлять в позитивное русло, иначе рискуете притянуть в свою жизнь негатив:

не вступайте в конфликты;

не начинайте важные проекты, не устраивайтесь на новую работу - не хватит сил или ресурсов;

не давайте в долг и не берите взаймы;

не делайте крупные покупки;

не отправляйтесь в дальние путешествия, командировки;

не пейте алкогольные напитки, не переедайте;

не играйте в азартные игры и не занимайтесь экстремальными видами спорта.

Также в этот день не стоит нагружать себя физически и эмоционально, иначе организм может не справиться. Проведите день в спокойствии - это будет наилучшим решением, и не забудьте загадать желание на рассвете.

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