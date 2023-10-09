В середине месяца произойдет второе в этом году солнечное затмение - его смогут увидеть более 32 млн. человек на планете.

В середине октября 2023 нас ждет второе и последнее в этом году солнечное затмение. Это будет так называемое кольцеобразное затмение, а уникально оно тем, что его смогут увидеть многие жители планеты. Где его наблюдать в Украине и как это событие отразится на нас - рассказываем в материале.

Что такое кольцеобразное солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение в октябре называют одним из самых ожидаемых астрособытий года - его смогут увидеть свыше 32 млн. человек на планете, а больше 1 млрд. людей будут наблюдать в этот день частное солнечное затмение.

Кольцеобразное солнечное затмение наступает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем в момент своего апогея или близко к нему (то есть, находится на самом большом расстоянии от Земли). В результате этого спутник Земли не может полностью закрыть собой Солнце - в момент затмения мы видим светящееся яркое кольцо вокруг лунного диска. Именно поэтому такое солнечное затмение еще называют "огненное кольцо". Происходит оно раз в 1-2 года.

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Следующее такое затмение будет 2 октября 2024 года, но его увидят только жители Чили и Аргентины.

Когда будет солнечное затмение в октябре 2023 - точное время и где наблюдать

Затмение Солнца в октябре 2023 смогут увидеть большое количество людей на планете над Северной, Центральной и Южной Америкой - в некоторых частях США, Мексики, Гватемалы, Колумбии, Бразилии и многих других странах.

Начнется солнечное затмение 14 октября 2023 года в 18:03 по киевскому времени (15:03 GMT, по Гринвичу) и закончится в 23:55 по киевскому времени (20:55 GMT), максимальная фаза - в 20:59 по Киеву (17:59 GMT). Как правило, в этот же день произойдет новолуние в октябре 2023 - солнечные затмения случаются только на новолуние.

В Украине солнечное затмение в октябре 2023 можно будет наблюдать во время прямой трансляции на YouTube-канале NASA.

Что нельзя делать в солнечное затмение - советы врачей и астрологов

Первый запрет во время любого солнечного затмения - на него нельзя смотреть невооруженным глазом. "Вооружаться" следует специальными очками для затмений (обычные солнцезащитные не подойдут) или светофильтрами.

В этот раз смотреть на затмение невооруженным глазом украинцам не грозит, однако влияние этого астрологического события будет ощутимо. Подобные астрономические явления сказываются на чувствах и поступках людей: спокойные вдруг становятся очень активными, энергичные - наоборот, вялыми.

Чтобы избежать нехороших последствий, вот что астрологи не советуют делать в день затмения:

принимать серьезные решения и идти на поводу у эмоций;

переезжать, делать крупные покупки и заключать важные сделки;

брать на себя работу сверх нормы;

выяснять отношения, увольняться с работы, расставаться;

знакомиться с новыми людьми - есть риск впустить в свою жизнь нехороших особей;

злоупотреблять алкоголем.

Быть особо осторожными следует людям с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы - они могут чувствовать недомогание. Также стоит гнать от себя плохие мысли и воспоминания - помните, что эмоции могут быть вам неподконтрольны, есть утверждения, что в период затмения увеличивается количество несчастных случаев, катастроф.

Что нужно делать в солнечное затмение

Проведите этот день с близкими людьми, уделите время домашним питомцам, а если у вас их нет - помогите животным на улице, накормите бездомную кошку или собаку. В это время хорошо мириться и отдавать долги. Пейте достаточное количество жидкости и не перегружайте желудок.

Ритуалы на солнечное затмение - немного другие, чем в дни новолуния. От традиционных нужно отказаться по той причине, что в период затмения энергия неуправляема и вместо положительного эффекта может дать обратный. Но в затмение хорошо избавляться от того, что изжило себя, но продолжает оставаться в вашей жизни.

Вот какой ритуал можно провести: возьмите лист и, обдумав, напишите все то, с чем вы готовы расстаться, сложите бумагу от себя и сожгите ее.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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