В этом месяце новолуние совпадает с солнечным затмением.

Октябрьское новолуние примечательно тем, что вместе с ним произойдет второе в этом году солнечное затмение. Что означает такое совпадение, нужно ли его бояться и что делать в этот период - рассказываем в материале.

Чем особенно новолуние в октябре 2023

Новолуние - это период, когда Луна находится между Землей и Солнцем примерно на одной линии. Таким образом, спутник Земли повернут к нам своей неосвещенной стороной и поэтому не виден на небе. В момент, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются на точно на одной прямой - происходит солнечное затмение. Именно это и случится в октябре 2023. Но Луна в этот момент будет находиться в перигее - на самом максимальном расстоянии от Земли, поэтому лунный диск затмит Солнце не полностью - вокруг Луны образуется светящееся, как будто огненное, кольцо. Кольцеобразное солнечное затмение в октябре 2023 будут наблюдать над Северной, Центральной и Южной Америкой.

Новолуние в октябре 2023 - точное время

Новая Луна взойдет 14 октября 2023 года, а ее пик придется в 20:55 по киевскому времени. Практически в это же время, в 20:59 по Киеву, состоится пик солнечного затмения.

Видео дня

Сам период новолуния - это день до и день после даты новолуния, поэтому влияние спутника Земли будет ощутимо в течение трех дней.

Что нельзя делать в новолуние во время солнечного затмения

В период новолуния астрологи советуют воздержаться от ряда вещей. Так как октябрьское совпадает с затмением, то энергия Луны и Солнца становится необузданной, а, значит неконтролируемой.

Чего нельзя делать в новолуние:

затевать конфликты и ссоры - контролируйте эмоции и старайтесь поддерживать вокруг себя позитив;

начинать новые дела, принимать серьезные решения;

рассказывать о своих планах - с большой долей вероятности вам не удастся их осуществить;

брать дополнительную работу - скорее всего, сделать ее в срок не успеете, так как в это время энергия на ноле;

думать о плохом, злиться, завидовать, грустить;

лгать и сплетничать;

употреблять спиртное и переедать.

В это новолуние не стоит проводить какие-то ритуалы и обряды, направленные на перемены в жизни - опять-таки из-за энергии затмения, которую невозможно контролировать.

Что можно делать в новолуние

Три дня периода новолуния лучше посвятить таким вещам:

планировать и ставить цели - используйте это время, чтобы определить, чего хотите достичь;

заканчивать недоделанные дела, отдавать долги, выполнять обязательства;

медитировать и заниматься саморазвитием;

отдыхать - во время новолуния лучше накапливать силы, а не тратить их.

Используйте этот период как возможность для внутреннего обновления - постарайтесь уединиться и заглянуть внутрь себя, переосмыслить ценности и приоритеты и понять, что на самом деле важно для вас. Если ничего не хочется делать - ничего страшного, нужно просто "пересидеть" это время, энергия вскоре появится и все будет хорошо.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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