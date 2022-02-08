Астрологи назвали дни недели по знакам Зодиака и числа в году, которые будут наиболее благоприятными.

Составлять график важных событий на будущий год необходимо, ориентируясь на свой знак Зодиака. Расположение планет может отличаться в зависимости от конкретной даты, от этого зависит, как сложатся ваши дела. УНИАН выяснил, какие счастливые числа у знаков Зодиака и какие дни в 2022 году нужно запомнить.

Ранее мы составляли лунный календарь на февраль 2022, где указывали общие благоприятные и неблагоприятные даты.

Счастливые дни знаков Зодиака огненной стихии

Стрелец

Для активного и оптимистичного Стрельца, которым управляет Юпитер, наиболее удачным будет 23 ноября 2022 года. Именно в этот день у вас будет максимальное количество сил и энергии, чтобы начать новый этап в своей жизни или принять судьбоносное решение.

Благоприятный день недели в 2022 году: понедельник.

Лев

Харизматичный и яркий "подопечный" Солнца в 2022-м году будет блистать и купаться в успехе. Астрологи считают, что особенно удачными будут летние месяцы, а именно - 31 июля 2022 года. Если у вас есть мечта или творческие амбиции - реализуйте их в этот день.

Благоприятные дни недели в 2022 году: среда и воскресенье

Овен

Эксцентричными Овнами управляет Марс. Максимальная концентрация энергии произойдет 18 августа 2022 года. В эту дату высоки шансы встретить свою любовь или выйти на новый уровень взаимоотношений.

Благоприятные дни недели в 2022 году: вторник и пятница.

Счастливые дни знаков Зодиака водной стихии

Рыбы

Рыбы находятся под влиянием планеты Нептун и не зря считаются самым таинственным и загадочным знаком. 12 апреля 2022 года небесное тело соединится с Юпитером, что усилит космическую связь. У вас откроется "второе дыхание", появятся возможности для реализации задуманного. Особенно это касается сферы творчества.

Благоприятные дни недели в 2022 году: понедельник и вторник

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком, должны быть особенно внимательны в месяцы своего рождения. 15 ноября 2022 года - день, когда Венера и Юпитер образуют для вас удачный аспект. Это проявится в сфере личной жизни - поклонников будет много, а шансы наладить личную жизнь возрастут в разы.

Благоприятные дни недели в 2022 году: пятница и воскресенье

Рак

У вас будет лишь один день в году, который астрологи назвали самым удачным - 17 июля 2022 года. Планеты между собой выстроятся в таком порядке, что внутри вас проснется тяга к самопознанию и творческой реализации. Кроме того, интуиция будет работать, как часы, поэтому советуем этот день не пропустить.

Благоприятные дни недели в 2022 году: среда и пятница

Счастливые дни знаков Зодиака земной стихии

Козерог

Козероги - единственные представители зодиакального круга, магический день которых уже прошел. Он был 8 января 2022 года, астрологи в таком случае рекомендуют вам задуматься - что произошло в эту дату. Как правило, именно январь должен был стать для вас моментом переоценки ценностей и отправной точкой для принятия судьбоносных решений.

Благоприятные дни недели в 2022 году: вторник и среда

Дева

Особенный период в вашей жизни, по мнению специалистов, наступит в феврале. Магическая дата - 16 февраля 2022. В это время готовьтесь к изменениям любовного характера: возможно возвращение бывших, долгожданные предложения от партнера или даже новое романтическое знакомство. Главная цель этих перемен - ваше освоение жизненных уроков.

Благоприятные дни недели в 2022 году: вторник и пятница

Телец

Планеты-покровители вашего знака складываются в аспект, который поможет Тельцам понять свое истинное предназначение. Начиная с января, многие представители знака будут строить планы и думать, в ту ли сторону жизни они движутся. 13 мая 2022 года - дата, которая расставит все точки над "и" и подарит вам ясную картину будущего. Все решения, принятые в этот день, повлияют на последующие события.

Благоприятные дни недели в 2022 году: понедельник и воскресенье

Счастливые дни знаков Зодиака воздушной стихии

Водолей

Один из самых необъяснимых и неуловимых знаков Зодиака весной этого года получит шанс полностью и абсолютно изменить свою личную жизнь. 6 марта 2022 года астрологи предрекают серьезные "перевороты" в любовной сфере. Любые знакомства, разговоры и ситуации с оттенком романтизма не пропускайте мимо ушей. Подобное положение планет не повторится еще 2 года, так что, именно в марте вы можете обеспечить стабильность в любви.

Благоприятные дни недели в 2022 году: среда и пятница

Близнецы

Специалисты по эзотерике считают, что для воздушных Близнецов конец весны окажется концом вашей прежней личности. Новолуние 30 мая 2022 года "закроет" прежний этап жизни и вы сможете начать все заново. Все проблемы останутся позади, а вы получите ясный курс к цели. Астрологи рекомендуют к этому дню подготовиться основательно и навести порядок в своей жизни.

Благоприятные дни недели в 2022 году: среда и воскресенье

Весы

Венера - планета-покровитель романтичных весов окажется в наиболее выгодном положении в конце октября. 22 октября 2022 года вас окутает мощный энергетический поток, благодаря которому Весы смогут раскрыть свой потенциал. Это касается, в основном, творческой и любовной сфер. Если в этот день вы сделаете все правильно, в жизни начнется новый захватывающий период.

Благоприятные дни недели в 2022 году: пятница и суббота

Кроме удачных дней в году стоит учитывать и счастливые числа. Нумерологи определили их для каждого знака Зодиака.

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