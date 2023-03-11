Период убывающей луны в марте длится с 8 по 20 число.

Убывающая луна в марте 2023 принесет трем знакам Зодиака серьезные проблемы. Опасные даты - с 8 по 20 число. Пик опасности - с 12 по 19 марта. Рассказываем, кому нужно быть предельно осторожными и чего следует ожидать.

Телец

Тельцам будет сложно управлять своими эмоциями. Они могут нервничать, психовать или плакать. Сложно будет в эти дни очистить разум от наплыва эмоций, чтобы трезво принимать решения, но нужно постараться сделать все возможное.

В указанные даты до 20 марта 2023 года стоит отказаться от поездок за рулем, выступлений на публику, принятий важных решений касательно своего будущего.

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Лев

Львам стоит избегать долгих поездок в общественном транспорте. У них в период до 20 марта может быть повышенная раздражительность, которая приведет к конфликтам как в семье, так и на работе. Но после завершения периода убывающей луны ситуация постепенно начнет налаживаться.

Козерог

Третий знак Зодиака, который в опасности в ближайшую неделю - это Козерог. У них могут быть панические атаки, нервные срывы и депрессивные мысли. Они могут быть связаны с невозможностью повлиять на какую-то ситуацию.

Также ухудшится состояние здоровья - могут напомнить о себе хронические заболевания.

Напомним, астролог назвала месяц, когда Украина начнет возвращать свои территории.

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