По словам Анны Вергелес, ВСУ получат оружие уже в марте-апреле, что позволит им дать мощный отпор врагу.

Известный украинский астролог Анны Вергелес сделала прогноз на весну 2023 для Украины. Женщина рассказала, что бои вдоль всей линии разграничения будут ужесточаться, однако ВСУ будет давать серьезный отпор армии россиян.

"В апреле у нас начинается наконец очень позитивный период, когда мы начнем назад забирать свои территории. Это вторая половина апреля и май. Наконец у нас будет достаточное количество военной поддержки. Также будет какое-то очень ощутимая дипломатическая помощь, которая не на словах поступит, а на деле", - сказала Вергелес.

Также астролог уточнила, что в апреле и мае могут быть какие-то сдвиги по переговорному процессу. И Россия уже не будет требовать удовлетворения каких-то своих условий.

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"Конец апреля, май и июнь принесут также первые намеки на настоящий переговорный процесс. Это не шантаж, не переговоры из разряда "соглашайтесь на все наши условия, и тогда, возможно, мы договоримся". Нет, здесь будет много дипломатов задействовано. Есть шанс, что с конца весны мы начнем двигаться к миру. Это будет длительный процесс и долгий путь, но это наконец сдвинет ситуацию", - добавила женщина.

Напомним, астролог Вергелес ответила, когда в Украине будут самые жесткие бои.

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