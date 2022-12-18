Рожденные под этими знаками люди смогут добиться успеха в делах и в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными на следующей неделе - в период с 19 до 25 декабря включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди смогут добиться успеха в делах и в личной жизни.

Счастливчики недели по знаку Зодиака

"Белая" полоса наступает в жизни в Тельцов. Прекрасное время для того, чтобы подвести итоги года, проанализировать, ничего ли не упущено, и обязательно закончить те дела, которые, возможно, ожидают логического завершения. Представителям данного знака вдастся это сделать без особых трудов, а вот результат может получиться ошеломляющим.

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В целом благоприятная неделя ждет Львов. Для максимальной удачи им желательно не думать о прошлом и ни о чем не жалеть. Главное - сконцентрироваться на будущем, правильно расставить приоритеты и шаг за шагом приближаться к достижению поставленных целей. Фортуна будет на их стороне.

Незапланированные и весьма удачные знакомства будут ждать в указанный период Водолеев. Также неделя будет удачной для того, чтобы решить накопившиеся юридические проблемы, смело проводить важные переговоры и заключать новые сделки.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, от представителей которых в январе отвернется удача.

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