Это будет сложное для вас время.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже совсем скоро могут столкнуться с предательством близкого человека. Они будут испытывать боль от обиды и разочарование.

Дева

Эксперты предупреждают, что вы можете стать жертвой обмана со стороны любимого человека. Вполне вероятно, что ваш партнер нашел себе утешение на стороне. Конечно, вы не планировали попадать в любовный треугольник, но придется выпутываться из него. Звезды советуют вам быть более осмотрительными и не упрекать любимого человека, если не хотите разрушить ваши отношения.

Водолей

В вашем окружении есть человек, который вам очень завидует. ЭТо может быть друг или родственник. Из-за этого он будет вставлять вам палки в колеса, чтобы вы не могли продвинуться дальше. Кроме того, он попытается очернить вас в глазах окружающих. Будьте осторожны и не принимайте участие в словесных перепалках. Иначе сделаете себе только хуже.

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Рыбы

Рыбы - это очень преданный знак Зодиака, вот только вы постоянно находитесь в своих мечтах. Ваш партнер мог устать от того, что вы не обращаете на него должного внимания. Поэтому у него мог появиться кто-то другой. Вряд ли вам удастся сохранить отношения, поэтому примите это как данность и живите своей жизнью.

Напомним, три знака Зодиака обретут неземное счастье уже в ближайшие дни.

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