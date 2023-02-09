Судьба приготовила сюрпризы, но не для всех.

В ближайшие дни, начиная с пятницы, 10 февраля, в жизни трех знаков Зодиака начнутся невероятные события. Астрологи считают, что представители этих знаков смогут обрести неземное счастье. Кому повезет - читайте ниже.

Телец

По мнению астрологов, Тельцов часто "бросает" из стороны в сторону. В последнее время представители этого знака часто разочаровывались, но теперь все проблемы в прошлом.

Тельцов ждут радостные новости. События в их жизни будут лишь положительными. Возможно, вам предложат новую работу. Стоит рискнуть, у вас все получится.

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Весы

Весы редко умеют по-настоящему радоваться, однако в ближайшие дни они не сумеют спрятать улыбку. Судьба готовит для них что-то особенное. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не могли и мечтать о том, что их ждет.

Астрологи советуют не бояться проявлять эмоции. Радуйтесь, празднуйте и не думайте о тех, кто плохо говорит за вашей спиной. Зависть всегда сопровождает успешных людей, ведь злые языки не могут с достоинством пережить чужое счастье. Просто игнорируйте всех, кто попытается омрачить ваш успех.

Скорпион

Скорпионы обретут неземное счастье и растворятся в семейной идиллии. Вы сможете отдохнуть от рутины и насладиться приятной компании родных людей. Теплые семейные разговоры залечат все душевные раны, Скорпионы зарядятся энергией на несколько месяцев вперед.

Помимо этого, астрологи сулят Скорпионам неожиданные, но очень приятные новости. Вы можете узнать о беременности.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака рискуют утонуть в скандалах.

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