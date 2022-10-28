Предотвратить негативные последствия еще возможно, если знать, как это сделать.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в ноябре могут потерять деньги, статус или даже любимого человека. Кому не повезет больше всего - читайте далее.

Овен

В жизни Овнов может произойти ситуация, которая негативно отразится на их финансовом положение. Вполне вероятно, что вы можете потерять крупную сумму денег и остаться без гроша. Чтобы этого не произошло, вам стоит опасаться новых людей и внимательно читать документы, которые вы подписываете. Также вам не рекомендуется проводить разного рода сделки, связанные с недвижимостью.

Телец

Тельцам очень не повезет в личной жизни. В этой сфере вас будут преследовать неприятности буквально на каждом шагу. Вы можете серьезно поскандалить со своей второй половинкой, что вполне может привести к разрыву отношений. Проблемы будут сваливаться на вас снежным комом, что может вызвать у вас и депрессию. Если вы хотите избежать фатальных событий, вам стоит быть более мягкими и научиться понимать людей.

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Весы

Весы и вовсе могут потерять интерес к жизни, так как последнее время у них все идет не по плану. Вам стоит помнить, что мир не крутится вокруг вас. Только вы сами - кузнец своего счастья. Осознайте, что никто ничего вам не должен. В противном случае вы еще долго будете находиться в меланхолическом настроение, которое портит жизнь не только вам, но и вашим близким. К слову, последние могут отвернуться от вас из-за вашей категоричности.

Напомним, ранее астролог назвала "смертоносные" города на ближайшие дни.

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