По словам эксперта, в некоторых городах будет настоящая "мясорубка".

Астролог Яна Эзотеричка назвала несколько украинских городов, над которыми нависла опасность. По словам эксперта, там будут идти серьезные бои, не исключены ракетные удары и смерти.

Первым "горящим" городом Эзотеричка назвала Запорожье. По ее словам, там будет происходить настоящая "мясорубка". Могут быть серьезные потери, ведь ситуация будет очень жесткой.

Также опасность ждет и центр Киева. Эксперт призвала срочно покинуть это место, чтобы не пострадать от агрессии России. В Днепре, по словам эксперта, могут быть прилеты вражеских ракет. Поэтому нельзя халатно относится к сигналам воздушной тревоги. Не менее опасная ситуация будет на Волыни и в Тернополе.

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"Показывает энергию огня. Это вероятность прилетов. Тернополь будет смертоносным. Карты показывают энергию смерти. Очень большие потери, а в случае беды, можно ждать неприятности", - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Также стоит быть осторожными жителям Херсонской области. По словам эксперта, там будут ожесточенные бои и потери с разных сторон.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какой зимы ожидать украинцам, что будет с ценами на продукты, прекратятся ли массированные ракетные обстрелы, когда ждать победы и восстановления страны.

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