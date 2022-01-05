Больше всего повезет Львам.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в январе 2022 года будет везти буквально на каждом шагу.

Лев

На первом месте оказался Лев, так как Водяной Тигр является его близким другом. Хозяин года будет способствовать тому, чтобы у Львов месяц прошел ровно и спокойно. Даже если возникнут какие-то трудности, то символ года сделает все, чтобы Лев их почти и не заметил.

Вам повезет в финансовом плане. Вы сможете получить крупную сумму денег. Но тратить ее бездумно вам не рекомендуется. Лучше инвестируйте эти деньги в свое будущее или какой-то проект. Так вы сможете обеспечить себе финансовое благополучие на долгие годы.

Близнецы

Вам может повезти в карьере. При этом астрологи советуют вам не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Ваша активность будет хорошо вознаграждена в конце января 2022 года. Поэтому не медлите.

Напомним, три знака Зодиака среди мужчин часто "ходят налево".

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