Они не могут всю жизнь прожить с одной женщиной.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые могут заводить интрижки на стороне. Как бы неприятно это было, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Телец

Прежде чем вступить с женщиной в отношения Тельцы рисуют в своей голове ее образ. И если избранница не подходит под их идеальную картинку, тогда они могут отправиться на поиски той, которая подойдет. Но так как в мире не существует идеальных людей, в результате Тельцы могут остаться в одиночестве.

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Мужчины-Козероги - это люди, которые подвержены философскому настроению. С одной стороны его можно назвать надежным, а с другой - его настроение постоянно меняется. В моменты эмоционального колебания они могут решить, что с другой женщиной им будет лучше. Конечно, позже они могут пожалеть о своем решение, но вернуть доверие возлюбленной будет очень сложно.

Водолей

Водолеи очень ценят свою свободу. Для них важно быть иметь собственное пространство и чтобы их не загоняли в угол. Если же они чувствуют давление, то будут делать все назло. Они "пойдут налево" и будут всем доказывать, что могут делать то, что им заблагорассудится.

Напомним, три знака Зодиака сказочно разбогатеют в 2022 году.

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