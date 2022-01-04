Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые могут заводить интрижки на стороне. Как бы неприятно это было, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Телец
Прежде чем вступить с женщиной в отношения Тельцы рисуют в своей голове ее образ. И если избранница не подходит под их идеальную картинку, тогда они могут отправиться на поиски той, которая подойдет. Но так как в мире не существует идеальных людей, в результате Тельцы могут остаться в одиночестве.
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Мужчины-Козероги - это люди, которые подвержены философскому настроению. С одной стороны его можно назвать надежным, а с другой - его настроение постоянно меняется. В моменты эмоционального колебания они могут решить, что с другой женщиной им будет лучше. Конечно, позже они могут пожалеть о своем решение, но вернуть доверие возлюбленной будет очень сложно.
Водолей
Водолеи очень ценят свою свободу. Для них важно быть иметь собственное пространство и чтобы их не загоняли в угол. Если же они чувствуют давление, то будут делать все назло. Они "пойдут налево" и будут всем доказывать, что могут делать то, что им заблагорассудится.
Напомним, три знака Зодиака сказочно разбогатеют в 2022 году.