Они будут довольны всем происходящим.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых выходные, 15-16 июля, будут очень позитивными. Они получат много новых эмоций и будут очень рады.

Близнецы

Близнецы захотят ощутить немного адреналина, поэтому могут решиться на какой-то сумасшедший поступок, связанный с экстримом. Звезды говорят, что в этот период вы можете смело прыгать с парашютом, заниматься дайвингом или другим экстримальным видом спорта. Однако будьте осторожны, чтобы не получить травму. В целом эти выходные подарят вам много хороших эмоций.

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Рак

Уже на днях Раки могут осуществить свою мечту. Судьба подарит вам шанс, воспользовавшись котороым, вы станете еще чуточку счастливее. Это может быть связано как с духовными вещами, так и материальными. При этом астрологи советуют вам сильно не задирать нос. Продолжайте мечтать и ставить перед собой новые цели. Достигнув их, вы станете сильнее и уверенее в себе.

Скорпион

Скорпионы могут провести эти выходные в компании близких людей. Вы можете отправиться на пикник или в мини-путешествие. Звезды склоняют вас к воссоединению, взаимопониманию и веселью. Не забывайте и о детях. Уделите им время, чтобы черпнуть их энергию. 15-16 июля будут запоминающимися для вас в эмоциональном плане.

Напомним, мечты двух знаков Зодиака сбудутся до конца недели.

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