Сентябрь пройдет для них под "счастливой" звездой.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в сентябре могут встретить человека, с которым больше не захотят расставаться. Звезды сулят им истинную любовь.

Лев

Не зря психологи говорят, что если вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришел новый человек, нужно отпустить старого. Так вот: если сейчас вы находитесь в токсичных отношениях, то самое время закончить их. Конечно, первое время вам будет очень сложно, ведь никто не отменял привычку, однако позже вы поймете, что это пошло вам только на пользу. Как только вы начнете свободно дышать полной грудью, в вашей жизни появится человек, который сделает ее только ярче.

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Телец

Большинство Тельцов одиноки. Астрологи объясняют это тем, что у них достаточно сложный характер, не позволяющий им коннектить с людьми. Однако уже в сентябре ситуация может в корне измениться. Вам стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь, начать больше думать о других и проявлять заботу. Тогда ваш человек сразу же придет к вам. Он будет послан вам небесами. С ним вы познаете настоящую любовь, которая действительно окрыляет.

Водолей

Водолей - это свободолюбивый знак Зодиака, который считает, что отношения поставят его в рамки. Однако, на самом деле, это не так. И человек, который вскоре появится у вас на горизонте, докажет вам, что любовное приключение может быть в радость. Постарайтесь быть открытыми и доброжелательными, не прячтесь в своем панцире. Тогда вы узнаете, что такое любовь на всю жизнь.

Напомним, убывающая Луна отберет счастье и деньги у двух знаков Зодиака.

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