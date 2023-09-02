Пришло время готовиться к "черной" полосе.

1 сентября начался период убывающей Луны, который продлится до 14 числа. В это время представители двух знаков Зодиака могут столкнуться с проблемами. Фазы Луны, как считают астрологи, сильно влияют на жизнь людей, особенно если она убывает.

В это период счастье и деньги начнут утекать сквозь пальцы, словно песок. Кому готовиться к неудачам и проблемам - читайте ниже.

Телец

Убывающая Луна принесет Тельцам неприятности в личной жизни. Вы можете осознать, что тратили время на отношения с человеком, который вам не подходит. Помимо этого, не обойдется и без громких скандалов.

Видео дня

Не пытайтесь удержать рядом с собой тех, кто вас не ценит. Если вы отпустите их из своей жизни, то встретите новую любовь. Не закрывайте сердце на замок, ваше счастье уже очень близко.

Водолей

Водолеям придется столкнуться с финансовыми проблемами. Убывающая Луна обнажит немало ошибок, который вы упорно пытались скрывать. Это приведет к тому, что от вас отвернутся многие знакомые и коллеги.

На работе могут начаться серьезные сложности. Все приведет к тому, что вам придется выбирать: склонить голову и принять поражение, потеряв деньги и карьеру, или же добиться второго шанса и все исправить. Решать только вам.

Напомним, ранее появился лунный календарь стрижек на сентябрь.

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