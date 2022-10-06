Близнецам и Девам придется решать много проблем.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в октябре столкнутся с чередой неприятностей. Им катастрофически не повезет ни на одном фронте - ни в любви, ни в работе.

Близнецы

В октябре Близнецам стоит приготовиться к серьезным переменам. Они могут быть связаны с любой сферой их жизнедеятельности. Вы рискуете сменить место жительство, в результате которого потеряеет нынешнее место работы, разлучитесь с друзьями и близкими людьми. Говорят, что все перемены к лучшему, но, чтобы так и было, к ним стоит подходить разумно и осознанно.

Дева

Второй месяц осени станет роковым для Дев. Судьба всячески будет намекать вам на то, что вы живете не свою жизнь. У вас могут возникать проблемы буквально на каждом шагу, пока вы не осознаете, что на самом деле у вас происходит и как должно быть. Только после того, как вы пройдете этот урок и займетесь тем, чем должны, Вселенная ослабит "поводок" и отпустит вас в свободное плаванье.

Видео дня

Напомним, с какими знаками Зодиака нельзя найти общий язык.

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