Эти знаки Зодиака крайне редко говорят что-то хорошее.

Астрологи назвали три знака Зодиака, с которыми очень сложно общаться из-за их цинизма. Они во всем видят негатив, даже в самых родных и близких людях.

Речь идет о Тельцах, Девах и Скорпионах.

Телец

Тельцы создают проблемы на ровном месте. Причем они даже не подозревают, что корень их неприятностей - они сами. Если в детстве они еще растут жизнерадостными детьми, то с возрастом, кажется, их начинает раздражать абсолютно все - не так на них посмотрели, ни с той интонацией похвалили, сказали что-то без уважения, не о том попросили. Тельцы в зрелом возрасте во всем ищут негатив, и только ближе к старости понимают, что проблема всегда была в них самих, а не в окружающих.

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Дева

Девы с детства думают, что в этом мире все должно быть идеально. Но мир на самом деле не такой радужный, как им хотелось бы. Именно это и выносит Девам мозг. Они пытаются все сделать так, как сами того хотят, и плевать на мнение людей. В результате представители этого зодиакального созвездия часто сталкиваются с жестокостью и несправедливостью. Таким образом судьба показывает им, что мир неидеален и каждый волен поступать так, как считает нужным.

Скорпион

Скорпионы не полезут в карман за словом. Они всегда могут ответить на любой вопрос и поставить оппонента на место. При этом они часто не контролируют свои эмоции и высказывания в адрес близких людей. Скорпионы регулярно комментируют все происходящее и со свойственной себе издевкой. Поэтому люди могут обижаться на них и даже прекращать любое общение.

Напомним, астролог назвала 10 городов, которые Россия вскоре будет уничтожать.

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