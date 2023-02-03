Каким будет гороскоп Тельцов в последний месяц зимы - читайте предсказания астрологов в материале УНИАН.

В феврале 2023 года залогом успеха Тельца будут целеустремленность и трезвость подхода. Никаких "а если бы" - настраивайтесь только на реальные вещи и смело идите к цели. Чем больше препятствий будет у вас на пути, тем успешнее вы будете их преодолевать. Главное, вас как следует разозлить, и вы сметете все лишнее на своем пути. И ничего страшного - спокойствие в феврале вам и не нужно.

Гороскоп карьеры на февраль 2023

В феврале 2023 Тельцы не смогут довольствоваться чем-то промежуточным, чего бы это ни касалось. Если уж и идти к кому-то решать вопросы - то только к руководству. Но, отправляясь на встречу, обстоятельно подготовьтесь: вы должны быть компетентны, а не только самоуверенны. С середины месяца у вас появится возможность продвинуться по карьерной лестнице. Вероятны хорошие контракты и сделки, сложные задачи будут даваться с легкостью.

Что касается финансов, в феврале удачно разрешатся только вопросы со знаком "минус". Например, на льготы вы можете рассчитывать, а на премию - нет. Также в этом месяце следует избегать пустых растрат. Это не очень хорошее время, чтобы занимать деньги, а также давать в долг.

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Гороскоп любви на февраль 2023

Холостым Тельцам любовный гороскоп на февраль 2023 сулит новые знакомства. Возможно, что вы встретите своего человека в компании друзей. Но начавшийся роман на первых порах лучше держать в секрете, так как в ваши отношения могут вмешаться, а оно вам не надо.

Семейным Тельцам в отношениях в феврале 2023 года нужно сдерживать свои эмоции. Ничего страшного, если вы будете казаться холодным - главное, это избежать громких ссор.

Также в этом месяце вас могут беспокоить старшие члены семьи: у них могут обостриться болезни или они задумают переезд. Пропускайте все мимо ушей, единственная возможность все это вынести - стойко держаться и делать только то, что от вас требуется.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

Энергия и постоянное движение положительно скажутся на здоровье Тельцов в феврале. Но вместе с тем избегайте физического перенапряжения - вы можете не почувствовать, что внутренние ресурсы иссякли. Восстановить силы поможет отдых в кругу близких людей.

Также в феврале вам следует обратить внимание на свое питание и ответственно отнестись к приему лекарств от хронических заболеваний или простуды. Возможны обострения заболеваний ЖКТ или ОРВИ. Пусть хорошее самочувствие не вводит вас в заблуждение.

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