Людмила Хомутовская сделала развернутый таро-расклад по ситуации в Украине на следующий год.

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская дала прогноз на 2023 год. Эксперт утверждает, что год будет тяжелым, но мы непременно получим победу. В первые два месяца наблюдаются интенсивные боевые действия. Позже ситуация улучшится, но стабильности не будет еще долго.

Вот что Хомутовская сказала в интервью Славе Демину:

"Скажу, что год нас ждет очень тяжелый. Экономика у нас "лежит". Но за этот год мы обязательно получим победу. Вопреки всем, кто говорит, что это затянется на года. Нет, карты показывают даже мирный уговор. У нас будет победа, мы будем праздновать. Но с другой стороны поднимается какая-то военная тема. Не удивлюсь, если наша армия каким-то образом начнет реформироваться. Что-то внутри армии будет меняться… Об этом говорит королева мечей".

Далее Людмила Хомутовская составила расклад по месяцам. Пик активности на фронте, по ее словам, будет в зимние месяцы.

"На январь выпадает башня. Эта карта говорит, что война идет полным ходом. Идет наступление, мы теряем, у нас все в огне и все горит. В феврале восемь мечей. Эта карта говорит о том, что ситуация как-то остановится немного. Нам могут выдвинуть какие-то условия, сдерживать нас как-то. Хотя здесь тоже будет напряжение", - прокомментировала эксперт.

В середине весны Украина может вернуть территории, которые Россия незаконно забрала военным путем:

"В марте выпадает пять мечей. Это могут быть нападения и прилеты. Эта карта символизирует еще и победу, она также называется "Пиррова победа". В марте может быть заключение договора с каким-то нюансами. До апреля идет возвращение земель, возвращение к нормальной жизни, возвращение домой. В мае строим планы, смотрим в будущее, озабочены своими делами. Чего-то кардинального не предвидится".

Лето будет очень насыщенным периодом работы, получения чего-то нового, кардинальной смены ситуации. Также в летний период в Украину могут зайти иностранные инвестиции. Речь идет о баснословно крупной сумме.

"В июне карты показывают огромное количество начал. Не удивлюсь, если в этом месяце зайдет какая-то большая сумма денег в Украину. Может и вступим в Евросоюз. Что-то происходит такое, что даже нельзя подумать, что это может с нами произойти. В это время все будет настолько сильно меняться, что мы будем в шоке. Седьмой месяц - это карта мага, символизирующая большое количество возможностей, открытий фабрик, заводов. Эта карта говорит о жизни в максимальном движении. Восьмой месяц - двойка пентаклей. Это распределение денег, планы. Нет стабильности по этой карте, нельзя сказать, что все классно. Но здесь работа идет", - прокомментировала Людмила Хомутовская.

Возрождение и поднятие экономики продолжится и осенью 2023 года. Однако в ноябре могут быть новые потрясения. Какие именно - эксперт не уточнила:

"В сентябре выпала карта луны. Эта карта в последний раз себя отработала, когда нам показывала подготовку к выборам. Могу начаться политические игры. Но эта карта всегда неоднозначная. Десятый месяц идет под картой дурака, но это добрый дурак. Здесь снова будет какая-то помощь. Могут быть инвесторы, которые вкладываются в будущее, конкретно в эту землю. В ноябре у нас идет девятка мечей. Она показывает, что снова будет какой-то страх, потрясения. Что-то произойдет на уровне людей, управляющих государством. Например, может кто-то в аварию попасть".

2023 год, согласно прогнозу Хомутовской, завершится на хорошей ноте, поскольку Украина начнет уверенный путь в направлении разрешения накопленных проблем.

"Шестерка мечей говорит о том, что страна начинает выбираться из проблем. Уже в следующем декабре мы будем видеть, что двигаемся в правильном направлении. Не все будет нравиться, но движение начнется", - резюмировала Людмила.

Напомним, таролог назвала самые тяжелые дни декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: