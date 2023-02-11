Сегодня многие девушки и женщины ориентируются на гороскоп при выборе своего партнера.

Астрологи рассказали о том, как разные знаки Зодиака проявляют себя в качестве супруга. Рассказываем, кто занял первое место, а кто пасет задних.

12 место - Львы

Львы в первую очередь любят себя, а потом уже других, поэтому каких-то чувств и романтики от них сложно допроситься. Именно поэтому они занимают последнее место в рейтинге лучших мужей.

11 место - Овен

Овны немного нестабильны в своих желаниях, а еще им все время кажется, что они могут найти кого-то получше. Именно поэтому астрологи расположили их в конце списка.

Видео дня

10 место - Дева

Часто Девы-мужчины не очень уверены в себе, не берут на себя ответственность в паре, а также живут своими мечтами, не давая партнерше права высказаться.

9 место - Весы

Весы-мужчины - творческие личности, которым вообще не до семьи. Именно поэтому они часто вступают в брак в очень позднем возрасте, а их союз быстро распадается из-за того, что Весы не готовы к грузу ответственности.

8 место - Близнецы

Эти люди часто могут обманывать, но они очень домашние и спокойные. Также в отношениях с Близнецами все время придется переживать и искать компромиссы.

7 место - Телец

Тельцам следует быть более внимательными к своим вторым половинкам, чтобы занимать более высокую позицию в данном рейтинге. Часто Тельцы заводят жен лишь под давлением общественности после вопросов "А когда уже женишься?", "Когда дети пойдут?"

6 место - Рыбы

Рыбы - очень романтичные и внимательные личности, но иногда они ведут себя очень ревниво. Это нравится далеко не всем женщинам.

5 место - Козерог

Козероги - душки и лапочки. Но являются они плохими мужьями по совсем банальной причине - представители данного знака Зодиака ведут себя слишком спокойно и во всем соглашаются со своей женой.

4 место - Рак

Ракам всегда мало внимания. Они требуют от своей второй половинки больше времени, больше ухаживаний, больше подарков, не давая того же взамен.

3 место - Стрелец

Ответственные и семейные Стрельцы характеризуются ветреностью в отношениях. Они могут быстро разлюбить свою жену и переметнуться к другой.

2 место - Скорпион

Скорпионы сделают все, чтобы их вторая половинка была счастлива. Но "Серебро" им досталось за то, что они очень скупые.

1 место - Водолей

Астрологи признали лучшим знаком Зодиака для супружеской жизни Водолея. Они всегда заботятся о материальном состоянии семьи, уделяют женам и детям достаточно внимания, не дают поводов для ревности, уверенно решают все бытовые проблемы.

Напомним, экстрасенсы озвучили реальный диагноз Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: