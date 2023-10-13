Этим знакам стоит быть осторожными.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что 14 октября начинается солнечное затмение, которое может негативно повлиять на несколько знаков Зодиака. Кто попал в этот список - читайте в материале.

По его словам, период с 14 по 26 октября есть очень важным и трансформационным для этих знаков. Он может изменить траекторию их судьбы на ближайшие три года.

В этот период Вселенная может вытащить их из зоны комфорта, чтобы проверить насколько они готовы к своей лучшей жизни и насколько они готовы идти на риск, чтобы получить желаемое.

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Гордеев добавил, что именно в этот период Вселенная будет проверять насколько они готовы попрощаться с людьми, которые тянут их вниз и насколько готовы попрощаться с разрушительными установками и привычками, которые пагубно влияют на их будущее.

"Если вы ощущаете, что ваша жизнь стоит на одном месте или вы застряли на какомто этапе, из которого не можете выйти, этот коридор затмений является отличной возможностью, чтобы показать себя не только Вселенной, но и самим себе. Поэтому не упустите этот шанс", - говорит Гордеев.

Ну, а знаки, которым нужно быть очень внимательными в этот период - Овен, Рак, Весы, Козерог.

Напомним, три знака Зодиака попадут в сказку на этих выходных.

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