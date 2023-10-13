Их ждет прекрасный период.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых эти выходные пройдут под счастливой звездой. Удача будет на их стороне в период с 14 по 15 октября.

Лев

Львы могут получить признание в обществе и славу. Для этого им достаточно проявить свою харизму и доброжелательность. Кроме того, если у вас творческая профессия, вы можете открыться с новой стороны. Начальство оценит вас и ваши достижения, поэтому может сделать вам выгодное предложение. Оно может быть связано как с новым уровнем дохода, так и с новой должностью.

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Скорпион

В эти выходные вас захлестнет невероятная сексуальная энергия. Поэтому астрологи советуют вам провести это время со своей второй половинкой. Вы можете отправиться в небольшое романтическое путешествие или поваляться дома за просмотром кино. Также на этих выходных вы можете настолько сблизиться, что вскоре узнаете о пополнении в семье. Звезды склоняют вас к зачатию детей.

Овен

Овны могут выбиться в лидеры, если возьмут всю ответственность на себя и займутся тем, что действительно приносит им удовольствие. Подумайте о том, чем вы действительно хотели бы заниматься и как реализовать ваши идеи. Затем приступайте к делу. Все будет сопутствовать тому, чтобы вы осуществили свою мечту.

Напомним, три знака Зодиака вот-вот поймают удачу за хвост.

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