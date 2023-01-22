Каким будет гороскоп Скорпиона на месяц и каких событий ждать - читайте в материале УНИАН.

Скорпионам в январе звёзды советуют двигаться только вперед, хотя и осторожно. Не рискуйте и не делайте необдуманных шагов. И ещё не забывайте: из всех ресурсов время - самое ценное. Поэтому занимайтесь работой и как можно меньше - бесполезными делами.

Гороскоп карьеры на январь 2023

В январе Скорпионам нужно сразу брать быка за рога, говорят звёзды. Ныряйте в работу с головой и стройте большие планы - во второй половине месяца у вас появится шанс стать лидером коллектива. А если удастся найти соратника, то вместе вы свернете горы. С финансами будьте аккуратны: избегайте лишних расходов и ведите бухгалтерию на работе - пригодится.

Гороскоп любви на январь 2023

Семейным Скорпионам в январе 2023 звезды советуют найти новый подход ко своей второй половинке. Видимо, старый работать перестанет. Если вы не в браке, но состоите в отношениях, прислушивайтесь к мнению любимых - оно может оказаться единственно верным.

Видео дня

Холостым Скорпионам январь обещает шанс завязать романтические отношения. Но какими они будут - зависит уже не от звезд.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе 2023 Скорпионам не следует увлекаться народной или нетрадиционной медициной или экспериментировать со своим здоровьем. Также не доверяйте целителям - есть вероятность стать жертвой мошенников.

Причиной проблем со здоровьем может стать ваше легкомысленное отношение к недомоганиям. Поэтому при малейших признаках недомогания лучше отложить все дела и посетить врача. Не пренебрегайте профилактикой инфекционных заболеваний.

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