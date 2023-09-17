С понедельника им стоит проявить максимальную осторожность.

Тарологи предупредили о том, что новая неделя принесет проблемы представителям двух знаков Зодиака. Они рискуют совершить роковую ошибку, которая приведет к скандалам и может отразиться на их карьере. Кому стоит залечь на дно - читайте ниже.

Овен

Карты Таро сулят Овнам испытание соблазнами. Вы попытаетесь хитрить и неправильно поступать ради собственной выгоды. И это может плохо закончиться.

Вам стоит отбросить все попытки плести интриги. Не стоит лгать и юлить, ваши планы все равно раскроют, особенно если вы попытаетесь обмануть начальство. Все может привести к громкому скандалу и болезненному удару по вашему самолюбию.

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Весы

Весы, как считают тарологи, рискуют оказаться на грани увольнения. Все из-за того, что вы решите спорить и доказывать свою правоту, не слушая аргументы. Держите себя в руках и трезво оценивайте ситуацию.

Если вам кажется, что все вокруг ошибаются, не пытайтесь что-то изменить. Возможно, проблема в вас, но признавать неправоту всегда непросто. Сделайте паузу и немного отдохните, вам нужно "проветрить" мысли, лишь тогда вы сделаете правильные выводы.

Напомним, ранее тарологи рассказали, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют. Они смогут начать новую жизнь и забыть о проблемах.

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