В материале УНИАН вы узнаете, в чем счастье каждого знака Зодиака.

Счастье для каждого свое: кому-то нужны деньги и слава, а кому-то достаточно любимого человека рядом и вкусной еды. Эксперты говорят, что на это могут влиять планеты и знаки Зодиака, под которыми были рождены люди.

Ранее УНИАН рассказывал, какие последствия ретроградного Меркурия 2022 могут ощущать знаки Зодиака, а в этом материале вы узнаете, как стать счастливым каждому знаку Зодиака.

Овен

Овны обретают истинное счастье, когда на их карту "капают" деньги, и, желательно, чтобы эта сумма была с несколькими нолями. Они уверены, что именно финансовое благополучие решит все их проблемы и сделает их жизнь максимально комфортной.

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Телец

Для Тельцов очень важно, чтобы они не отличались от других. Поэтому они постоянно кого-то наследуют, порой теряя в этом свою уникальность и даже превосходство. Но это не мешает им чувствовать себя счастливы, если они знают, что ничем не отличаются.

Близнецы

Близнецы - это противоречивый знак Зодиака, который и сам не до конца понимает, что ему нужно для счастья. Сегодня это одно, а завтра - другое. Поэтому очень сложно определить, как именно они могут стать воистину счастливыми. Вероятно, им просто нужно находиться в моменте и искать в этом позитив.

Рак

Раки - это ценители домашнего уюта и тепла. Они будут счастливы, если придут домой, а там их ждет любимый человек со вкусным ужином. Они будут счастливы, если услышат детский смех и смогут провести время со своими наследниками.

Лев

Львы просто обожают роскошь, внимание и славу. Настоящее счастье им принесет только признание окружающих и если им удастся утереть всем нос. Представители этого зодиакального созвездия считают, что только так их жизнь не будет бессмысленной.

Дева

Счастье Девы в идеальности. Они будут довольны только тогда, когда все вокруг будет происходить так, как они сами того хотят. В противном случае они будут докучать вам своими придирками и будут заниматься самобичеванием.

Весы

Весы счастливы, когда вокруг них все красиво, ведь они - прирожденные эстеты. Наверняка вы замечали, что вторые половинки Весов выглядят будто из обложки глянцевого журнала, а дома у них идеальная чистота. Вот такие они Весы, но это делает их счастливыми.

Скорпион

Счастье Скорпионов заключается в постоянных победах. Это достаточно конфликтный знак Зодиака, который получает неподдельное удовольствие, когда уничтожает своего соперника. Часто они сами выступают инициаторами ссор, чтобы всем вокруг доказать свое превосходство.

Стрелец

Стрельцы жить не могут без приключений. Такое ощущение, что это - не люди, а один сплошной адреналин. Поэтому чаще всего они занимаются экстремальными видами спорта, от которых в жилах стынет кровь.

Козерог

Козероги будут счастливы только тогда, когда смогут устроить свою жизнь на многие годы. Что это значит? Они всегда придумывают какие-то планы, позволяющие им потом несколько лет спокойно жить и ни о чем не думать. Также для них очень важна карьера, поэтому настоящее счастье они обретают, когда занимают высокий пост.

Водолей

Это, пожалуй, единственный знак Зодиака, которому для счастья ничего не нужно. Водолеи довольствуются тем, что есть, и воистину считают это уникальным. Они счастливы, когда ощущают гармонию внутри себя, а на внешние показатели им абсолютно все равно.

Рыбы

Рыбам просто необходимо знать, что они кому-то нужны. Чем больше они получают лестных слов в свой адрес, тем сильнее у них вырабатывается гормон счастья. Особенно счастливыми они будут тогда, когда встретят родственную душу, с которой можно будет поговорить обо всем на свете.

Ранее УНИАН назвал привычки, которые приводят к бедности.

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