Многие люди даже не догадываются, что своими ежедневными действиями лишь усугубляют ситуацию.

Если верить народным приметам, то существуют привычки, которые приводят к бедности. Таких ежедневных привычек называют несколько. Многие о них и не догадываются, каждый день лишь усугубляя ситуацию.

Чтобы избавится от этих привычек, так сказать, на всякий случай обезопасить себя от их негативного влияния, мы составили список самых опасных.

Какие привычки приносят бедность

Разбитое зеркало или стекло в доме. В том случае, если зеркало или стекло треснуло, разбилось и поцарапалось – его следует как можно скорее заменить. Такой предмет способен отпугнуть удачу и стать причиной бедности, говорят народные приметы.

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Установка зеркала напротив кровати. Ни в коем случае не вешайте или не ставьте зеркала напротив мест, где вы спите (кровать, диван). Издавна зеркало считалось своеобразным "порталом" в потусторонний мир. Предки верили, что во время сна души людей покидают свои тела и из-за зеркала они могут не вернуться.

Сломанные часы в доме. Согласно народным приметам, часы, которые больше не идут, способным привести к упадку, бедности и несчастью. Поэтому хранить их в доме очень опасно. Стоит или избавится от таких часов, или отремонтировать их как можно скорее.

Битая посуда в доме. Так же быстро стоит избавляться от битой посуды. Нельзя не только ею пользоваться, а и просто хранить. Считается, что битая посуда притягивает к себе негативную энергию, которая впоследствии плохо влияет на благосостояние ее владельцев.

Использование мертвых животных и цветов для декора. Украшение помещения шкурами убитых животных, их головами или другими частями тела, а также мертвыми растениями или насекомыми строго запрещается специалистами. Все эти вещи станут отпугивать удачу.

Ранее УНИАН писал, как избавиться от негативной энергии в доме.

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