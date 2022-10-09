Многих интересует, что нужно делать после ретроградного Меркурия, чтобы привычный темп жизни восстановился.

Если говорить о том, как действует ретроградный Меркурий на людей, то невозможно умолчать о том, что в данный период все идёт наперекосяк. Люди становятся рассеянными, постоянно конфликтуют друг с другом, опаздывают на рейсы, теряют документы, становятся жертвами мошенников. Увы, но пагубное влияние проявляется на всех без исключения. После завершения данного цикла ретродвижения планеты требуется некоторое время на восстановление.

Ретроградный меркурий 2022: что нельзя делать

Ретроградный меркурий 2022 для знаков Зодиака практически не несёт никаких запретов. Единственное, что астрологи призывают делать - это, по возможности, переносить важные дела на даты после его окончания.

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Так, например, лучше не покупать или не продавать машину, не переоформлять какие-то документы, ничего не подписывать. Эксперты подчёркивают, что все сделки, совершенные в даты ретроградного Меркурия будут иметь негативный эффект на все стороны. У кого-то он будет менее ощутим, у кого-то - более.

Ретроградный Меркурий 2022: даты и время

В этом году остался один период ретромеркурия - с 29 декабря по 18 января 2023 года.

Ретроградный Меркурий 2023: даты и время

В следующем году будет четыре периода:

1 января — 18 января 2023 года

21 апреля — 15 мая 2023 года

23 августа — 15 сентября 2023 года

13 декабря 2023 года — 1 января 2024 года

Ретроградный Меркурий: влияние на человека

Ретроградный Меркурий сегодня проявляется на человеке в следующих аспектах: делает человека рассеянными, забывчивым, вызывает угнетенные и депрессивные состояния, раздражительность. Также в данный период люди особо чувствительны, поэтому могут часто ругаться по мелочам. Примечательно, что после ретромеркурия люди забывают эти ссоры.

Напомним, известный экстрасенс Макс Гордеев назвал переломную дату в войне в Украине.

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