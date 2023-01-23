Каким будет гороскоп Рыб на месяц и каких событий ждать - читайте в материале УНИАН.

Январь 2023 у Рыб будет с сюрпризами. Правда, они не всегда будут приятными. Впрочем, уверенность в себе поможет справиться с любыми трудностями.

Гороскоп карьеры на январь 2023

Январь для большинства Рыб будет удачным в работе. Вы можете рассчитывать на помощь коллег, благосклонность руководства и поддержку влиятельных людей. Но при этом, советуют звезды, вам следует серьезно относиться к своим обязанностям. Девиз января: меньше слов - больше дела. Во второй половине месяца возможны недопонимания на работе, но все в конце концов наладится.

Если у вас есть какие-либо финансовые проблемы, постарайтесь их решить в этом месяце. Будьте осторожны с тратами и не подписывайте финансовые документы, предупреждают звезды.

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Гороскоп любви на январь 2023

В январе у Рыб будет мало романтики - придется сосредоточиться на работе и карьере. Но все-таки о семье забывать не стоит: возьмите за правило оставлять дела за порогом дома и постарайтесь находить время для близких. Они сейчас очень нуждаются в вашей заботе и внимании. Помните, что вы всегда можете рассчитывать на поддержку семьи.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе 2023 у Рыб не должно быть проблем со здоровьем, но держать руку на пульсе все-таки нужно - могут напомнить о себе хронические заболевания. Также доставлять дискомфорт может повышенная тревожность. Звезды советуют не принимать неприятности близко к сердцу и отпускать проблемы и переживания.

Проводите больше времени на свежем воздухе, если есть возможность - поезжайте за город. Это даст возможность подзарядить "батарейки".

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